Alexandre Astier : le film Kaamelott "se finance à son rythme"

Le créateur lyonnais de la série humoristique Kaamelott a indiqué qu'il était à la recherche de fonds pour réaliser sa comédie de 2 heures, dont le scénario serait écrit.

JEFF PACHOUD / AFP Alexandre Astier

Les fans de Kaamelott devraient sauter au plafond en ce début d'année 2018. Outre la sortie du 8e tome de la BD, intitulé L'antre du Basilic, et l'annonce d'un tome 9, Alexandre Astier est revenu sur son projet de long-métrage, qui semble se concrétiser. Invité de Antoine De Caunes au micro de France Inter, ce mardi 2 janvier, l'humoriste lyonnais a livré quelques indices aux inconditionnels de la série.

Alexandre Astier a confirmé le projet. "Il y a un long métrage qui est en préparation", a-t-il glissé. "Un film de près de deux heures". Serpent de mer diront certains. Mais lorsqu'on lui demande si le film sera tourné, l'humoriste lyonnais répond : "Evidemment !".

"Il est écrit"

"Il est écrit, simplement il faut trouver des sous", a déclaré Alexandre Astier au sujet de son long métrage. Fidèle à sa réputation de travailleur méticuleux, le papa de la série à succès ne veut pas se précipiter. "Il faut le faire bien, explique-t-il. Il ne faut pas que ce soit juste une comédie avec que des vannes à la con. Il faut qu'il y ait tout dedans"

Alexandre Astier a précisé le projet à ses fans via son compte Twitter, et écarté les propositions de finacement participatif. "Merci pour votre enthousiasme indéfectible et inaltérable. KV1 (Kaamelott Premier Volet) est une comédie heroic-fantasy de 2h et ça se finance à son rythme. C’est normal. Gardez les sous pour le pop-corn à la sortie. C’est ce jour-là que K aura besoin de vous", a-t-il écrit