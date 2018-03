Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 2 au 4 mars ?

Ce week-end sera peut-être pluvieux, mais pas ennuyeux ! Pour des journées bien remplies, Lyon Capitale vous propose sa sélection d’événements.

lyonvintage.fr Le double mixte accueille le salon Lyon Vintage

Passer la nuit au musée

Plus que quatre jours pour découvrir l’exposition Los Modernos au Musée des Beaux-Arts. Pour que même les travailleurs puissent admirer des toiles des plus grands peintres de l’art moderne, le musée organise des ouvertures tardives. Les 2 et 3 mars, il ouvrira ses portes jusqu’à 22h.

Du 2 au 3 mars au musée des Beaux Arts . Clôture de l’exposition le 5 mars.

Explorer la folie

L’orchestre national de Lyon et la biennale Musique en Scènes collaborent cette année pour donner la parole à la folie. Le spectacle La Voix Humaine compile trois créations autour de la déraison, dont la pièce de Polence et Cocteau du même nom. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Crazy week-end de l’auditorium, dont le programme complet est à retrouver ici.

Vendredi 2 mars à 20h à l’auditorium. Réservation ici.

Participer à la libération de la parole des femmes

C’est dans le sillage du mouvement de libération de la parole contre le harcèlement de rue que s’est créé le collectif Me Too Lyon. Il organise une conférence-débat sur la parole libérée, avec l’intervention d’une historienne, d’une psychologue et de deux avocates. L’occasion d’échanger sur des témoignages autour du harcèlement de rue.

Vendredi 2 mars à 19h45, à la mairie du 1er arrondissement. Plus d’infos.

Combattre l’homophobie par la danse

Choquée par la recrudescence de l’homophobie dans son pays, la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin a écrit un spectacle sur mesure pour un danseur homosexuel, Albert Silindokuhle Ibokwe Khoza. Un solo qui met en scène son corps aux courbes voluptueuses et interroge le vécu des individus, tiraillés entre liberté et mentalités conservatrices.

Vendredi 2 et samedi 3 mars, à la Maison de la danse à 20h30. Infos et réservations.

Construire son avenir

L’orientation, c’est toujours un casse-tête. Pour y voir plus clair, les futurs étudiants pourront se rendre au salon de l’apprentissage et de l’alternance. Ceux qui sont allergiques aux bancs de facs y trouveront de nombreuses formations pratiques et professionalisantes, et pourront échanger avec des professionnels pour découvrir leur métier.

Du 2 au 3 mars à la Cité Internationale (forums 1,2 et 3), de 10h à 18h.

S’initier à la danse hip-hop

La biennale des cultures urbaines revient à Vaulx-en-Velin pour sa deuxième édition, du 3 au 23 mars. Pas question de se contenter de regarder, le public aussi pourra s’essayer à quelques pas de danse. Samedi, trois danseurs proposent des workshops, pour découvrir trois types de danse hip-hop.

Samedi 3 mars, de 14h à 18h, à la salle Victor Jara de Vaulx-en-Velin. Infos et réservations.

Revenir à la source

L’exposition Aqua : l’invention des Romains, du musée Lugdunum présente tous les moyens mis en œuvre par nos ancêtres romains pour maîtriser l’eau. Les enfants pourront se mettre dans leur peau pour s’amuser à fabriquer une fontaine, une pompe à eau ou un pont siphon, à l’occasion de l’atelier familial « L’eau, ça coule de source », organisé ce dimanche.

Dimanche 4 mars au musée Lugdunum, de 14h30 à 17h30. Infos.

Chiner des objets vintage

Nostalgique ? Déambuler parmi les 2200 m2 de stands de mobiliers, design, mode et objets déco vintages devrait vous réconforter. Le salon Lyon Vintage rassemble 80 exposants, qui auront su dénicher des perles des années 20 à 80.

Samedi 2 et dimanche 4 mars au Double Mixte de Villeurbanne, de 10h à 19h (18h le dimanche). 5 euros l'entrée. Billetterie.