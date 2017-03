Villeurbanne : appel à témoins pour l'accident sur le périphérique

Ce lundi soir à 21 heures, une moto, une voiture et un camion ont été impliqués dans un grave accident sur le périphérique, à hauteur de l'Astroballe à Villeurbanne. Les policiers de la CRS autoroutière appellent les témoins à se manifester pour leurs décrire les circonstances de l'accident.

© Tim Douet

Le motard de 36 ans impliqué dans un accident avec une voiture et un camion est entre la vie et la mort. Tandis que le conducteur de la voiture et du poids lourd sont entendus par la police, cette dernière cherche à avoir des témoignages supplémentaires pour établir clairement les circonstances de l'accident survenu vers 21 heures sur le périphérique, dans le sens sud-nord, à hauteur de l'Astroballe de Villeurbanne. Toute personne susceptible d'apporter des éléments peut prendre contact avec les policiers chargés d'établir les circonstances de cet accident au 04-72-47-20-60.