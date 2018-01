Un skieur lyonnais se tue en hors piste à La Plagne

Âgé d'une trentaine d'année, l'homme a chuté d'une centaine de mètres dans le vide après être tombé d'une barre rocheuse.

© Savoie Mont Blanc / Réto

Une chute vertigineuse. Un home d'une trentaine d'année est mort, ce samedi, en fin de matinée, après être tombé d'une barre rocheuse alors qu'il skiait hors piste à La Plagne, en Savoie, ont indiqué les secouristes. Originaire de Lyon, le jeune homme, accompagné d'un ami, s'apprêtait à descendre la Roche de Mio, sommet de 2700 mètres.

Le jeune homme s'engage dans un couloir le menant à une barre rocheuse, dont il s'approche d'un peu trop près. Il décroche et chute d'une centaine de mètres dans le vide. "Le jeune homme n'a semble-t-il pas aperçu la barre rocheuse qui se trouvait non loin et a fait une chute d'une centaine de mètres", ont commenté les secouristes de la CRS de Courchevel, prévenu par l'ami de la victime.

Le corps a été hélitreuillé et une enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.