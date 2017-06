Un avion de tourisme s’écrase à la frontière suisse

Frayeur pour un élève pilote et son instructeur, qui se sont écrasés près de Farges, dans l’Ain. Après les recherches de la gendarmerie, ils ont été retrouvés et transférés au CHU d’Annecy.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dans la nuit de mardi à mercredi, un avion de tourisme s'est écrasé à proximité de la commune de Farges, dans l'Ain. À bord, un instructeur et son élève, retrouvés blessés mais conscients, à 1h53, par les équipes de recherche.

Les pilotes blessés mais conscients

L'avion s'est écrasé dans une zone à proximité de Farges. Les recherches ont été rendues difficiles par la localisation GPS impossible à déterminer. La gendarmerie a été déployée avec trois hélicoptères.

Après avoir décollé de Genève, ils devaient se rendre jusqu'à Caen. L'instructeur et son élève ont rencontré des difficultés pour l'instant inconnues, mais sont restés en constante communication avec le RCC (Rescue Coordination Center) du mont Verdun. L'instructeur et son élève ont ensuite été pris en charge par un des trois hélicoptères déployés pour l'opération de secours et emmenés au CHU d'Annecy.