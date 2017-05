Rhône : un homme mortellement percuté par un train à Villefranche

L'intervention des pompiers a entraîné d'importantes perturbations sur la ligne Lyon-Mâcon ce samedi matin.

© Tim Douet

Un corps inerte le long de la voie ferrée. Les pompiers ont été alertés ce samedi matin vers 7h20, indique Le Progrès. Ils n'ont pu que constater le décès, le défunt ayant été percuté par un train. Impossible de dire s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Le drame a eu lieu à hauteur de la commune d'Arnas, au nord de Villefranche-sur-Saône.

Le trafic entre Lyon et Mâcon a été fortement perturbé en début de matinée, et dans les deux sens de circulation. Retards et suppression ont concernés une vingtaine de trains. En fin de matinée les trains accusaient encore quelques minutes de retard au départ, mais en raison d'une panne de signalisation à hauteur de Nîmes selon le site d'info-trafic de la SNCF.