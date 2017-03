Rhône : fuite de bioéthanol suite au déraillement d’un train à Solaize

Très tôt ce lundi, un train transportant des marchandises dangereuses a déraillé en gare de Sibelin à Solaize, au sud de Lyon. Entraînant une fuite de bioéthanol, la préfecture a déclenché le plan ORSEC.

© Tim Douet

À 4h30 ce lundi, trois wagons d’un train de fret ont déraillé en gare de Sibelin causant une fuite sur l’un des wagons qui contenait 60 tonnes de bioéthanol. Les premiers secours dépêchés sur place ont pu colmater la fuite, mais 40 tonnes de bioéthanol ont tout de même été déversées sur les voies.

Le plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile), qui permet de mobiliser tous les services de secours dans le cadre de catastrophes naturelles, sanitaires ou industrielles, a été déclenché par la préfecture du Rhône. 65 pompiers ont alors été envoyés sur place afin d’éviter l’inflammation du bioéthanol sur les voies.

Le dépotage des wagons devrait durer toute la journée. Ainsi, les lignes entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne et entre Lyon Part-Dieu et Marseille sont interrompues.