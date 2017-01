Puy-de-Dôme : une lycéenne décédée ce matin dans un accident de bus

Peu après 6 heures ce matin, un accident de bus a fait un mort et une dizaine de blessés, à Tauves dans le Puy-de-Dôme. Une enquête devra déterminer les causes du drame.

© Tim Douet

Ce lundi 30 janvier, peu après 6 heures du matin, un bus régional circulant sur la RD922 a fait une sortie de route entre Tauves et Avèze. Une vingtaine de passagers se trouvaient à bord de ce car assurant la liaison entre Mauriac et Clermont-Ferrand.

Une jeune passagère a été tuée dans l'accident. Dix autres ont été transportés au CHU de Clermont-Ferrand, cinq d'entre eux sont grièvement blessés. Une enquête de la gendarmerie devra déterminer les raisons de ce dramatique accident.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes "présente ses condoléances et fait part de sa profonde tristesse à la famille et aux proches de la lycéenne décédée". Par ailleurs, "elle exprime tout son soutien aux personnes blessées ou choquées dans cet accident" et "remercie l’ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour porter efficacement secours aux passagers de ce bus TER".