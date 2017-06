Millery : Il survit à une chute de 20 mètres en voiture

Ce vendredi matin, un automobiliste se trouvait sur la départementale entre Millery et Vernaison, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule.

L’homme qui roulait en BMW sur la route départementale RD315 a subitement perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a alors effectué plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans un ravin, 20 mètres plus bas. Par chance et miraculeusement, le conducteur s’en est sorti vivant. Les arbres auraient en effet permis de ralentir la chute de la voiture qui s’est finalement arrêtée non loin de la voie ferrée, rapporte le Progrès. Dès lors, un témoin de la scène s’est empressé de prévenir les secours. Le conducteur a, quant à lui, réussi à se hisser hors de sa voiture avant d’être conduit à l’hôpital Lyon Sud. La circulation routière a été arrêtée, quant au trafic ferroviaire, il a été momentanément interrompu durant les opérations de maintenances. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de l’accident.