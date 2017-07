Victime d'un malaise, la femme est tombée sur les voies. Le métro n'a pas eu le temps de s'arrêter.

Un drame a eu lieu ce dimanche midi au niveau de la station Croix-Paquet. Une femme d'une trentaine d'années a été victime d'un malaise et a chuté sur les voies. Selon les premiers éléments du Progrès, son compagnon aurait essayé de la dégager des voies mais n'y est pas parvenu. Le métro C n'a pas pu s'arrêter et son passage a tué la jeune femme sur le coup. Le trafic a été interrompu sur toute la ligne et des navettes TCL relient Croix-Rousse et Cuire.