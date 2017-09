Lyon : accident d'un camion transportant de l'acide sulfurique

Le plan ORSEC Transports de matière dangereuse a été mis en place par la préfecture du Rhône après l'accident ce jeudi matin sur le boulevard périphérique à hauteur de Saint-Fons d'un camion-citerne transportant 28 000 litres d'acide sulfurique.

Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Après un accident de la route survenu ce jeudi matin à 6h30 sur le boulevard périphérique à hauteur de Saint-Fons, un camion-citerne transportant 28 000 litres d'acide sulfurique s'est couché sur la voie. Une fuite a été constatée sur la citerne du véhicule. En conséquence, la préfecture du Rhône a déclenché le plan ORSEC Transports de matière dangereuse.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et les voies de circulation dans le sens sud-nord ont été coupées. "La position de la fuite se situant sous la citerne ne permet aux pompiers de la colmater. Le produit ne représente pas de danger pour la population, il n’est pas inflammable, peu volatil et soluble dans l’eau. Les conséquences sur l’environnement sont en cours d’évaluation, elles devraient être limitées", indique la préfecture. Sur place, 40 pompiers et 10 engins ont été dépêchés. Aucun blessé n'est à déplorer.