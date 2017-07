Lyon 9e : un camion renversé sous un pont perturbe la circulation

Un camion bétonnière s'est couché ce matin sous un pont ferroviaire dans le secteur de Vaise. Si le conducteur a pu être dégagé, l'enlèvement du poids lourd s'annonce particulièrement compliqué.

SDMIS 69 (Twitter) Camion toupie béton renversé à Vaise

Perturbations supplémentaires sur les axes routiers lyonnais. D'importants embouteillages se sont formés ce jeudi matin dans le secteur de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon, après qu'un camion s'est renversé sur la chaussée vers 7h45. La "toupie-béton" s'est couchée sous le pont ferroviaire à l'angle de la rue de Saint-Cyr et de la rue Joannes-Carret. La circulation a été coupée sous le pont.

Le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a dépêché cinq fourgons sur place, soit une vingtaine d'unités. Et invite les automobilistes à la prudence via son compte Twitter. Blessé, le conducteur du poids lourd a pu être désincarcéré et orienté vers l'hôpital Edouard-Herriot. Mais les opérations d'enlèvement du véhicule s'annoncent particulièrement difficiles, de l'aveu même de la préfecture.

Coincé sous le pont, le poids lourd doit d'abord être "tiré à plat" avant de pouvoir être relevé. Peu après 11 heures un camion suffisamment puissant pour tracter l'engin accidenté était attendu sur place. Un accident qui a engendré d'importantes perturbations du trafic routier dans ce secteur fréquenté, alors que le périphérique nord est fermé depuis le début de semaine pour cause de travaux estivaux.