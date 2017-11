Lyon 8e: renversée par une voiture, l'octogénaire décède

La vieille dame traversait le boulevard Pinel, entre Bron et Lyon 8e, quand une automobiliste inattentive l'a fauchée. Elle n'a pas survécu à ses blessures.

Google Capture d'écran Google Maps de l'angle Boulevard Pinel-Allée des platanes (Lyon/Bron)

Le Progrès rapporte qu'hier samedi, en fin de matinée, une dame de 80 ans revenait du marché de Mermoz et traversait le boulevard Pinel, à hauteur de l'allée des Platanes, quand une voiture l'a renversée. Conscience après le choc, elle été prise en charge par les pompiers et le Samu. Mais son état s'est dégradé et elle est morte vers 12h30.

D'après le quotidien régional, dévoilant les premiers éléments de l'enquête, la conductrice de la voiture aurait admis ne pas avoir vu l'octogénaire traverser sur la passage protégé. Elle a été placée en garde à vue.