Le tunnel de Fourvière sera fermé jusqu’en début de semaine prochaine

À la suite à l’accident d’un poids lourd ce jeudi dans le tunnel de Fourvière, le tube sera fermé jusqu’à lundi dans le sens nord-sud.

@Tim Douet

Endommagé par un poids lourd jeudi matin, le tunnel de Fourvière ne rouvrira à la circulation qu’en début de semaine prochaine, voir un peu plus tard. Une réunion est prévue ce lundi entre les services de la préfecture, les représentants des entreprises, les bureaux d’études et les équipes des tunnels et de la mobilité de la Métropole, afin d’envisager les possibilités d’une réouverture partielle en début de semaine. Néanmoins, des travaux sur le long terme sont à prévoir pour rénover le tube.

Pour pallier aux problèmes de circulation, la Métropole compte sur le périphérique Nord et la descente de Choulans via Gorge-de-Loup pour se substituer temporairement au tunnel.