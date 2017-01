Jean-Macé : il percute violemment un piéton avant de prendre la fuite

Tôt dimanche matin, un chauffeur VTC non déclaré percutait violemment un piéton à proximité de la place Jean-Macé, avant de prendre la fuite. Une heure plus tard, il se rendait au commissariat accompagné de son employeur.

©Tim Douet

Dimanche 29 janvier, à 6h10, un chauffeur VTC percutait violemment un piéton à l'intersection des avenues Jean-Jaurès et Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon. La victime a été projetée à une cinquantaine de mètres du point d'impact, son pronostic vital est engagé. Le chauffeur de 24 ans, qui n'était pas déclaré, a alors pris la fuite.

Une heure plus tard, le conducteur et son employeur se rendaient au commissariat du 3e arrondissement. L'auteur de l'accident a déclaré n'avoir pas vu la victime et avoir fui sous l'effet de la panique.

Par ailleurs, la société de son employeur n'était pas inscrite au registre des VTC. Dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé, une perquisition a été menée à son domicile. 2 780 euros ont été découverts.

Ils seront présentés au parquet ce mardi pour "accident corporel de la circulation, violences involontaires entraînant une ITT supérieure à trois mois, délit de fuite, défaut d'inscription au registre des VTC et travail dissimulé".