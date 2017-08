Grave accident dans le centre de Lyon

Un motard a été transporté à l'hôpital dans un état critique ce samedi matin après avoir été percuté par une voiture au croisement de la rue de Bonnel et de l'avenue Maréchal Saxe.

Capture écran Google streetview Croisement Bonnel-Saxe

Un nouvel accident qui ajoute à la mauvaise réputation des intersections du 3e arrondissement. Ce samedi matin vers 6 heures, un véhicule léger et un motard sont entrés en collision au croisement de la rue de Bonnel et de l'avenue du Maréchal Saxe, rapporte Le Progrès. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues mais le motard, âgé de 30 ans, a été grièvement blessé dans le choc. Inconscient à l'arrivée des secours, il a été transporté vers l'hôpital Edouard Herriot dans un état grave. Le conducteur de la voiture n'est pas blessé.

Un accident mortel rue de Bonel en août dernier

Il y a un an, presque jour pour jour, un accident mortel se produisait un peu plus loin sur la rue de Bonnel, au croisement avec la rue Duguesclin. En cause cette fois, le non respect d'un feu tricolore. Les comportements à risque conduisent régulièrement à des accidents sur les grands boulevards de ce secteur. En remontant vers le 6e arrondissement, se trouve un autre carrefour particulièrement accidentogène, au croisement de la rue Garibaldi et du Cours Vitton. Plusieurs accidents s'y sont produits l'hiver dernier, dont un qui avait coûté la vie à une jeune femme circulant à pied.