Des restes humains découverts sur le Mont-Blanc

Un sexagénaire lyonnais, qui a déjà de nombreuses découvertes de carcasses d'avion à son actif, est tombé sur une main féminine et un morceau de jambe. Il a sa petite idée quant à leur provenance...

Matthieu Riegler, CC-by Mont-Blanc

Il se présente comme un aventurier. A 62 ans, le Lyonnais Daniel Roche se passionne pour les histoires de deux avions disparus dans les Alpes françaises dans les années 1950 et 1960. Depuis plus d'une décennie, il découvre régulièrement dans le massif du Mont-Blanc des morceaux de carlingue potentiellement issus du Malabar Princess d’Air India ou le Kangchenjunga, un Boeing 707 de cette même compagnie, respectivement disparus en 1950 et 1966.

"Je retrouve souvent des morceaux de scalp"

Mais ce jeudi, Daniel Roche a fait une trouvaille plus inhabituelle, indique l'AFP. Il a découvert des restes humain : une jambe et une main. "Je retrouve souvent des morceaux de scalp, de mâchoires, a-t-il commenté. Mais là, c'est une main, fine et entière, parcheminée, et un morceau de jambe, la partie supérieure". L'aventurier pense qu'il s'agit des restes d'une passagère du Boeing qui s'est écrasé en 1966, dont il a retrouvé un réacteur.

Le Peloton de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix a rapatrié les restes dans un sac mortuaire et les a remis aux pompes funèbres en attendant de voir les démarches à entreprendre avec le procureur de la République. Selon les gendarmes, la main et la jambe n'appartiendraient pas au même corps.