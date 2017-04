À Vaulx-en-Velin et Vénissieux, on mise sur la société civile

Vingt-cinq ans après les émeutes, les banlieues, villes symboles du malaise lyonnais, tentent de réinventer leur image, de changer de visage au sein d'une métropole riche. La bataille, portée par les acteurs de terrain, commence à porter ses fruits.

©Tim Douet

"Le futur des banlieues passera pas le privé" est persuadé Abdel Belmokadem. Cet ancien boxeur professionnel, qui a été le premier médiateur de France entre les jeunes et les forces de l'ordre au lendemain des émeutes de Vaulx-en-Velin, en 1990, a créé Nes & Cité, un cabinet de formation en médiation, en gestion des conflits et des violences urbaines, reconnu pour son travail dans les zones urbaines sensibles. Dans la foulée, il a lancé l'opération Jobs & Cité, un camion transformé en forum de recrutement qui sillonne les banlieues. Depuis, 7 500 jeunes ont trouvé un travail. Lauréat du prix Entrepreneur de l'année au concours Ernst&Young, il a été distingué de la Légion d'honneur pour son action contre le chômage dans les banlieues.

"La banlieue, c'est l'avenir de la France"

Et les lignes sont en train de bouger. Quelques jours après la sortie de Lyon Capitale, Nes & Cité, la boîte de recrutement d'Abdel Belmokadem, a reçu plusieurs appels d'entreprises lyonnaises intéressées par son projet. En substance, les entreprises souhaitent faire évoluer leur curseur et leurs pratiques, voir ce qui se passe dans les banlieues pour, comme le dit Abdel Belmokadem, "se pencher sur le berceau et écouter car la banlieue, c'est l'avenir de la France".