À Caluire, le don de poules voté au conseil municipal

À partir de 19 heures, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire se réunit pour le débat d'orientation budgétaire, mais aussi pour approuver une délibération qui permettrait à la commune de faire don d'un couple de poules aux foyers qui en font la demande.

@Tim Douet

Des candidats attendraient déjà le vote de ce soir dans l'optique d'accueillir deux poules dans leur jardin. Afin de favoriser la réduction des déchets organiques - qui composeraient environ 30% des poubelles des ménages et qui créés de la pollution lorsqu'ils sont incinérés -, la ville de Caluire souhaite pouvoir offrir deux poules à chaque foyer qui en ferait la demande. Un seul critère est nécessaire : disposer d'un jardin et ainsi pouvoir construire un petit poulailler pour protéger ses dames des prédateurs. Les habitants qui participeraient à l'opération doivent également s'engager, par un contrat, à bien traiter les gallinacés, à ne pas les abandonner ou les servir en repas. Pour faciliter les choses, la ville prévoit la formation des participants par un éleveur à la fin du mois de mars. Si deux poules peuvent ingérer jusqu'à 150 kilos chacune de déchets organiques par an (pelures de fruits et de légumes ou restes de plats), les participants à l'opération devront s'assurer que leurs poules de compagnie picorent régulièrement des céréales. En échanges et à condition que les poules se sentent bien, les familles pourront déguster environ 200 œufs frais par poule et par an. Si l'expérience doit être menée pour la première fois dans la commune de Caluire, l'exemple a été donné par plusieurs communes du Rhône. À Pierre-Bénite, elle serait menée depuis déjà trois ans.