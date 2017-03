Où comprendre les secrets du web à Lyon ?

Si l'environnement numérique se fait de plus en plus présent au quotidien, sa compréhension et son utilisation ne sont pas toujours à la portée de tous. Afin de permettre à chacun de se "réapproprier ses données" et de découvrir l'utilisation de logiciels libres pour créer un site internet ou un blog, l'Espace public numérique (EPN) à la salle des Rancy tient régulièrement des ateliers et des conférences, comme celle de ce jeudi soir.

@DR Internet

Que peut-il bien se passer lors des "Jeudis du Libre" organisés à la Maison pour Tous de la salle des Rancy ? Chacun derrière l'écran de son ordinateur personnel ou de ceux mis à disposition par la salle, les curieux peuvent mieux comprendre ce qui se tracte derrière la consultation anodine de pages sur internet. "Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft : ces plate-formes ont accumulé une connaissance de leurs utilisateurs sans précédent, réussissant à développer une intimité numérique à la fois source d'innovation et d'atteinte à la vie privée des citoyens" est-il écrit sur la présentation de la conférence de ce jeudi soir : "Cozy Cloud : comment démocratiser la réappropriation de ses données". De 19 heures à 21 heures, un groupe "averti" de citoyens expliquera les avantages de "se réapproprier ses données pour éviter la surveillance de masse ou le ciblage publicitaire". Une thématique qui selon eux représente des enjeux qui "ne semblent guère inquiéter la majorité de la population". Pour contrer le géant américain et "dégoogliser la vie numérique", l'équipe de Cozy Cloud, dont le travail sera présenté ce soir, défend "la vie privée et les libertés individuelles" en rendant au seul utilisateur les pleins pouvoirs sur ses données numériques. En parallèle de cette conférence gratuite, un atelier découverte est également organisé pour montrer comment créer facilement un site internet ou un blog sans savoir coder. Une mini-formation dispensée par l'ALDIL au cours de laquelle les utilisateurs de tous niveaux peuvent repartir en ayant créé leur propre site.

Pour participer aux ateliers, une inscription est nécessaire à epn@salledesrancy.com