Le Lyonnais Ferdinand Monoyer célébré par Google

Ce mardi 9 mai Google a rendu hommage au Lyonnais Ferdinand Monoyer à travers un Doodle animé.

© DR Ferdinand Monoyer

© DR Le test d’acuité visuelle de Ferdinand Monoyer

Ce mardi 9 mai, Google rend hommage à Ferdinand Monoyer, né à Lyon le 9 mai 1836 et décédé à Lyon le 11 juillet 1912. Ce physicien et ophtalmologue est mondialement connu pour son apport scientifique. Pourtant son nom demeure anonyme alors qu'il est l'inventeur des tests d'acuité visuelle, composés de lignes de lettres de plus en plus petites, que l'on retrouve chez tous les médecins généralistes et ophtalmologistes. Un test appelé "échelle Monoyer". Il est aussi l’inventeur de la dioptrie, une unité de mesure servant à identifier les défauts de vision comme la myopie et hypermétropie. Malicieux, Ferdinand Monoyer a inscrit son propre nom dans son échelle à 5 mètres. Bien que Lyonnais, aucune rue ne porte son nom dans la ville. La villa Monoyer, où il a vécu, est située dans le quartier Montplaisir-Sans-Soucis (3e arrondissement) au cœur d'un parc de 5 130 m2 visitable durant les beaux jours.