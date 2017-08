iPhone 8 : pourquoi le chiffre 8 est-il important pour Apple

De nouvelles rumeurs tous les jours, des maquettes qui laissent entrevoir un écran sans bord ou la disparition du bouton principal : le prochain iPhone d'Apple est au centre de l'attention et des suppositions. Pourquoi le chiffre 8 est-il un incontournable pour la firme à la pomme ? Réponse avec un spécialiste lyonnais de la Chine.

Il y a dix ans, Apple révolutionnait le smartphone avec son premier iPhone. La firme à la pomme n'a pas inventé le "téléphone intelligent", mais a su le démocratiser auprès du grand public. En septembre, Apple présentera son nouvel iPhone. Même si certains analystes le voient bien s'appeler "édition anniversaire" ou X, pour marquer les dix ans, le chiffre 8 est incontournable.

Allongé, c'est le symbole de l'infini, ce qui est toujours bon à prendre pour tout service marketing, mais la principale raison est à chercher ailleurs. En Chine, le 8 est perçu comme le chiffre parfait. Depuis plus de vingt ans, le lyonnais Olivier Figon aide les entreprises à s’implanter dans l'Empire du Milieu, il nous livre une explication : "La prononciation du 8 en Chinois ressemble à d'autres mots très positifs. A l'inverse, le 4 est honni car sa prononciation ressemble au mot mort". Olivier Figon complète : "L'affaire est bien plus sérieuse que l'on imagine chez nous. C'est pour cela que les jeux Olympiques de Beijing ont commencé le 8/08/2008 à 8h08. L'inconvénient, c'est que les loyers sont plus chers au 8e étage du 888 Nanjing Lu".

Un 8 qui compte même pour les entreprises étrangères

Dans les affaires, le chiffre est aussi primordial. Une anecdote a marqué Olivier Figon : "Lorsqu'on a créé une filiale sur place pour une entreprise, il a fallu lui trouver un nom chinois. Pas question de passer outre le sacro-saint algorithme qui, à partir de cette appellation locale, va calculer un nombre avec l'espoir qu'il y ait un ou plusieurs 8 dedans. La réussite en dépend. Un client peut être amené à vérifier de son côté et décidera de la confiance qu'il portera dans sa relation d'affaires". Ainsi, impossible pour Apple de se passer du 8, quand sa domination en Chine commence à être menacée par le local Huawei. Au deuxième trimestre 2017, Apple a vendu 41 millions de smartphones, talonné par Huawei et ses 38 millions. Le 8 va-t-il rebattre les cartes ? Le chiffre pourrait même faire oublier son prix que l'on annonce supérieur à 1 000 euros pour certaines versions.