Lyon : près de 100 émetteurs 3 et 4 G rien que sur la presqu'île

Orange, Bouygues Télécoms, SFR ou Free disposent chacun de 13 à 33 émetteurs de 3 et 4G sur le seul territoire de la presqu'île à Lyon.

Capture d'écran Capture d'écran de la carte de l'Arcep

En tout, 97 émetteurs d'ondes 3 et 4G sont présents sur la presqu'île lyonnaise, selon la carte interactive publiée ce lundi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). Le groupe SFR est le plus présent (33 émetteurs), Orange le suit de près (28 émetteurs), vient ensuite Bouygues Télécoms (23 émetteurs) et enfin Free (13 émetteurs). Si des données concernant la qualité du réseau sont rendues publiques pour la première fois, le fait qu'elles proviennent des opérateurs eux-mêmes pose question, notamment car la couleur qui indique une "très bonne" couverture a tendance à remplir la carte de France sans plus de nuances. À Lyon, la couverture pour les SMS et appels est estimée "très bonne", quel que soit l'endroit où l'on se trouve et l'opérateur utilisé. Même chose concernant l'internet mobile. Les utilisateurs qui ont du mal à se connecter ou à avoir un bon réseau dans des quartiers comme celui de la Confluence ou de la Croix-Rousse n'auront ainsi pas plus de détails s'ils souhaitaient savoir si un changement d'opérateurs vaut réellement le coup.