"Air to Go" : la qualité de l’air en quelques clics

Lancée la semaine dernière, l’application mobile gratuite "Air to Go" de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes permet de connaître la qualité de l’air sur l’ensemble de la région.

Depuis la semaine dernière, les Rhônalpins peuvent télécharger l’application mobile « Air to Go » et ses données de prévision quotidienne de la qualité de l’air. Précis jusqu’à l’échelle de la rue, le service mobile donne les indices calculés la vieille pour le jour et le lendemain.

Avec l’application, l’utilisateur peut, grâce à une simple consultation de son téléphone, vérifier l'état de l’air ambiant à l’endroit où il se trouve et en tous points du territoire. Le service mobile repère les lieux à proximité les moins exposés à la pollution et peut calculer la qualité de l’air sur un trajet précis, proposant des parcours alternatifs en cas de forte pollution.

La précision de l’application est rendue possible par un processus complexe organisé en plusieurs étapes : mesures 24h/24 et 7j/7 sur 90 stations réparties dans toute la région ; calculs de modélisation atmosphérique ; analyse des données de qualité de l’air et croisement avec d’autres paramètres environnementaux.

Si les détenteurs d’un iPhone peuvent dès à présent télécharger l’application, les possesseurs de smartphone sous Android doivent encore attendre. L’application Android doit être développée durant le cours de l’année 2017.