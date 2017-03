Wauquiez : son école inspirée de 42 est toujours une coquille vide

Fin janvier, Laurent Wauquiez et Xavier Niel avaient annoncé une sœur de l'école 42 portée par la région Auvergne Rhône-Alpes. Un mois plus tard, le projet d'école de code informatique est toujours une coquille vide.

© Tim Douet Laurent Wauquiez au conseil régional en octobre 2016.

Le 30 janvier dernier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez dévoilait son ambition de lancer une école de programmation informatique, basée sur le modèle de 42 de Xavier Niel. Présent à cette occasion, le patron de Free avait précisé qu'il s'agissait d'une "soeur" de 42, l'école parisienne fournissant ses méthodes, mais ne s'occupant pas de l'organisation. Deux mois plus tard, alors que Laurent Wauquiez avait promis des détails avant fin mars, rien n'est encore fait.

Projet en cours...

Un rapport présenté aux élus en marge d'une délibération votée ce lundi 27 mars stipule que : Un partenariat exclusif va donc être monté entre l'école 42 et un opérateur privé sous l'égide de la Région, pour qu'une école de code soit mise en œuvre dès cette rentrée sur le site temporaire du Campus, avec le concours et selon le modèle de l'école 42 […] La formation est gratuite, les coûts de fonctionnement seront assurés par l'initiative privée, fédérée par la Région et sous amorçage de celle-ci. Le statut juridique et les modalités de fonctionnement sont en cours de définition". Ce même rapport rappelle que cette formation sera non diplômante : "Il sera proposé aux élus d'approuver dans le cadre d'un rapport ultérieur, les modalités de partenariat et de soutien de la Région à la structure qui opérera cette future école de code".

120 élèves et non 300

Ce que Laurent Wauquiez présentait comme "une école de la région" serait donc in fine une structure privée amorcée par la région. Par ailleurs, toujours selon ce même rapport, les 300 étudiants annoncés ne seront qu'"environ 120" par an. À l'heure actuelle, seulement six formations ont été choisies, l'école de code sur le modèle de 42 n'en fait pas encore partie.