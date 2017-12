High-tech : les 5 cadeaux de Noël empoisonnés

Il y a les cadeaux qui font plaisir, et les autres qu'on aimerait parfois oublier. Pour éviter de commettre une bévue, voici les 5 cadeaux high-tech empoisonnés à éviter d'offrir pour ce Noël 2017.

Pour ce noël 2017, les grands classiques du high-tech devraient continuer de s'imposer comme la PlayStation 4 Pro, la Super Nes Mini, le casque à réduction de bruit Bose QC35 II ou le robot Sphero BB-8 tiré de Star Wars. Ils sont rejoints cette année par Anki Cozmo, un petit robot aussi mignon que ludique, inspiré par le film Wall-E de Pixar. Cependant, en matière de high-tech, un choix anodin peut vite se transformer en cadeau empoisonné. Voici une sélection de présents à éviter, sauf si l'on est certain qu'ils feront véritablement plaisir.

Les jouets connectés

Début décembre, la CNIL a mis en demeure la sociétéGenesis industries limited qui commercialise la poupée "Mon amie Cayla" et le robot "I-que". Ces deux jouets connectés peuvent répondre aux questions des enfants, tout en collectant de nombreuses données personnelles. La CNIL a également relevé qu'il était possible pour un tiers de se connecter aux jouets via un réseau Bluetooth non sécurisé et qu'il pouvait "entendre et enregistrer les paroles échangées entre l'enfant et le jouet, ou encore toute conversation se déroulant à proximité". La société Genesis industries limited, basée à Hong Kong, a désormais deux mois pour se conformer à la loi Informatique et Libertés. De son côté, l'Allemagne a déjà interdit la poupée Cayla. Même si les jouets connectés peuvent être une bonne idée cadeau, il est donc important de vérifier qu'ils sont bien sécurisés avant de les acheter.

L'enceinte avec assistant personnel comme Google Home

À moins qu'elle ne soit explicitement demandée, l’enceinte connectée avec assistant personnel intégré est un cadeau empoisonné pour plusieurs raisons. Bardée de micros écoutant les requêtes pour y répondre ensuite, elle fait un peu plus entrer les géants du numérique comme Google dans nos maisons. Même s'il est grisant de demander à Google de lancer sa "playlist David Bowie sur Spotify" et de l'entendre quelques secondes plus tard sur l'enceinte, il faudra accepter en connaissance de cause le prix à payer en matière de vie privée. La CNIL rappelle la nécessité "d'encadrer les interactions avec les enfants", mais aussi "d'avertir les invités à la maison" de la présence d'une enceinte avec micros. Autre raison qui en fait un cadeau dont il peut être pertinent de retarder l'achat : d'autres géants devraient arriver sur le marché en 2018 comme Apple avec son HomePod, ou Amazon et son enceinte Echo. L'enceinte connectée devrait être l'une des stars de 2018, mieux vaut attendre qu'un panel complet soit disponible pour choisir celle qui conviendra le mieux en matière d'usages, mais aussi de données personnelles et de vie privée.

Le téléphone portable avec forfait avec engagement…

C'est un cadeau, mais il sera payant durant 24 mois. Le mythe du téléphone portable à petit prix avec abonnement avec engagement a la vie dure. En réalité, le coût total du mobile est lissé à l'intérieur du forfait. Dès lors, il est souvent plus intéressant d'acheter son smartphone à plein tarif et de l'accompagner d'un forfait sans engagement à petit prix, y compris pour un iPhone X vendu à plus de 1000 euros. Ainsi, il est important de calculer le montant total du mobile et de son forfait sur une durée d'un ou deux ans et de vérifier quelle est l'offre la plus intéressante. Sauf rares exceptions, l'engagement ne gagne jamais, à moins de bénéficier d'une très belle promotion, ou de vouloir étaler son paiement sur plusieurs mois, quitte à payer son mobile bien plus cher.

… ou celui sans toutes les fréquences

Xiaomi Redmi, Meizi Vernee : les sites de ventes en ligne proposent désormais de nombreux smartphones chinois fonctionnant sur Android avec des rapports qualité/prix imbattables. Néanmoins, ces téléphones vendus entre 90 et 200 euros ne sont pas toujours compatibles avec toutes les fréquences 4G utilisées en France : 700 MHz, 800 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et 2 600 MH. La 800 MHz manque parfois à l'appel, pourtant c'est la fréquence choisie par Orange pour équiper la ligne de TGV Paris-Lyon en 4G. En France, seul Free n'utilise pas la 800 MHz, mais compte bien exploiter pleinement la 700 MHz qui, elle aussi, n'est pas toujours présente dans les mobiles chinois. Pour éviter de se retrouver sans réseaux 4G dans une zone pourtant bien couverte, il est nécessaire de vérifier que toutes les fréquences 4G sont compatibles avec le smartphone choisi.

L'objet connecté déjà obsolète

Il terminera comme presse papier, dans un tiroir ou à la déchetterie ; lorsque l'on offre un objet connecté, il est impératif de s'assurer qu'il est toujours maintenu par son fabricant et que ce dernier n'a pas décidé de stopper toute mise à jour, d'arrêter son support, son SAV, ou de couper les serveurs en ligne qui lui permettent de fonctionner (souvent synonyme de mort pour l'objet). Ainsi, les autrefois excellentes montres connectées Pebble, que l'on trouve toujours en vente, ne sont plus suivies par l'entreprise Fitbit qui les a rachetées. Une mise à jour permet de les utiliser sans passer par les serveurs, mais la montre a perdu une grande partie de son intérêt. C'est le nouveau paradoxe, nous achetons des services qui se périment parfois avant le matériel. Dès lors, un petit contrôle s'impose avant d'acheter tout objet connecté, histoire de voir si son fabricant s'en occupe encore. La recommandation fonctionne également pour les smartphones qui ne bénéficient pas toujours des dernières mises à jour. Ces dernières permettent d'avoir de nouvelles fonctions, d'être compatibles avec toutes les applications, et surtout de bénéficier d'un smartphone sécurisé.

