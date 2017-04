Bron: la Biennale des arts numériques fait son retour

La Biennale des arts numériques (RVBn) retourne à Bron pour une 3e édition, du 6 au 14 avril. A la croisée des arts, des sciences et des technologies, le festival RVBn propose cette année des spectacles, des ateliers et des débats sur le thème du digital.

Capture écran site RVBn Biennale des arts numériques, 3e édition

Jusqu’au 14 avril prochain, la technologie et l’art sont à l’honneur à Bron. Pour cette troisième édition du Festival RVBn, l’objectif est de dépassionner le débat autour du numérique dans une atmosphère familiale et ludique. Ateliers artistiques, spectacles, conférences, débats… Les questions autour du virtuel surgiront sous toutes les formes. Pour Jean-Michel Longueval, Maire de la ville de Bron, c’est une occasion de "démocratiser la culture numérique afin que chaque citoyen prenne le pouvoir sur les technologies".

Une nouveauté cette année : le festival "Level Up"

En partenariat avec la Biennale des arts numériques, le festival « Level Up » ouvre ses portes à Bron ce samedi 8 avril à 10 heures, sous le slogan « Grandissons par le jeu vidéo ». Evénement ludique, il propose à ses spectateurs de créer leurs propres jeux virtuels, de s’affronter lors de tournois et d’échanger autour des nouvelles technologies. Création, détournement, analyse… Ce projet imaginé et porté par la ville de Bron a pour vocation de « mettre en lumière les différentes facettes du jeu vidéo ». Un événement à destination de petits et grands, entièrement gratuit, à ne pas rater.