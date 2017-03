Le meilleur sommelier de France et les dîners de La Villa Florentine

Sur les hauteurs de Lyon, accrochée à la colline de Fourvière, La Villa Florentine inaugure sa collection "Les Dîners autour des vins".

©Tim Douet

"Un verre de vin vaut un habit de velours". C'est par ce joli proverbe que La Villa Florentine aurait pu lancer ses "Dîners autour des vins".

Dès ce jeudi soir, et un jeudi par mois, l'établissement 5 étoiles juché sur les hauteurs de Fourvière et membre du très restreint cercle des Relais & Châteaux, organise un souper d'exception élaboré à partir des vins d'un domaine renommé.

C'est Gaëtan Bouvier, chef sommelier du restaurant une-étoile Michelin Les Terrasses de Lyon, et fraîchement auréolé du titre de meilleur sommelier de France 2016, qui a imaginé l’idée.

Le principe est simple : un vigneron est sélectionné, une appellation est retenue et une cuvée est mise à l'honneur.

Pour ce premier dîner, Gaëtan Bouvier a choisi la mythique maison Jaboulet de Tain-l'Hermitage. Le chef David Delsart a ensuite construit un menu autour de ce choix.

"L'ambition de la Villa Florentine est de démocratiser ces grandes cuvées jugées inabordables pour beaucoup, explique Arteloge, (famille Giorgi) propriétaire de La Villa Florentine et deuxième groupe hôtelier lyonnais derrière Accor. Avec un prix fixé à 149 euros le menu accord mets et vins, déguster un vin millésimé proposé à plus de 500 euros la bouteille à la carte devient accessible."

Voici le menu du 1er dîner de jeudi 9 mars :

Contemplation autour des Collines de l'Hermitage

Cuvées autour de la maison Jaboulet

· Prélude

Saint péray Les Sauvagères 2015

· Saucisson de homard brioché, jus à l'estragon

Croze hermitage blanc Domaine de Roure 2015

· Barbue à la Dugléré

Hermitage blanc Chevalier de Sterimberg 2014

· Selle d’agneau aux herbes, pressé de pommes charlotte et oignons confits

Hermitage rouge La Chapelle 2006

· Bugne craquante aux agrumes

· Calisson à la noix de Grenoble et poire du Rhône

Muscat de beaumes de Venise Le chant des Griolles 2014

Le menu accord mets vins du jeudi 6 avril

Espionnage d'une grande maison de Champagne

Cuvées autour de la maison Bollinger

· Prélude

Bollinger Spécial Cuvée

· Crème de cresson de fontaine et crevettes bio

Bollinger rosé

· Dos de cabillaud « petit bateau », asperges meunières, sauce Champagne

Bollinger La Grande Année

· Vol-au-vent de volaille fermière

Bollinger La Grande Année rosé

· Mousseux praline rose et pamplemousse

· Chocolat noir Mananka, fruits de la passion et gingembre

Bollinger RD 2002

· Épilogue

149 euros le dîner – Sur réservation

Nombre de places limité.