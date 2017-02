Ravigote, resto de quartier branché du 3e arrondissement de Lyon.

Un néobistrot cool et pas cher. Une cuisine sophistiquée et chiadée, avec des portions taille foodista.

Mais un très bon rapport qualité prix.

Et la bonne humeur contagieuse de ces auberges de fortune où on retrouve à la fois le moelleux de son enfance et quelques dingueries brutes et bien senties.

Ravigote

76, rue Mazenod

Lyon 3e

04 72 15 45 54

20 euros à midi entrée plat dessert.