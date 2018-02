Veyrat en triple étoile au Michelin

Le guide Michelin a dévoilé en fin d'après-midi les nouveaux restaurants étoilés de France et de Navarre. La Haute-Savoie décroche le pompon avec le seul nouveau chef trois étoiles 2018, Marc Veyrat, dans La Maison des Bois. À Lyon, aucune nouvelle table n'obtient une nouvelle étoile. Mais Takao Takano passe deux-étoiles.

Quoi qu'on en dise, quelles que soient les polémiques (cette année, c'est Sébastien Bras qui a demandé à être retiré du guide Michelin) et nonobstant les alternatives sur papier (Omnivore, Le Fooding, etc.) et sur Internet (50 Best, blogs, etc.), le guide Michelin reste reste le mètre-étalon de la cuisine et de la critique gastronomique. Une référence depuis 109 ans*. "Le guide Michelin ne fait pas les tendances, ni les modes , il célèbre la bonne cuisine" dixit le guide lui-même.

* Né en 1900, le guide Michelin n'a fêté sa centième édition qu'en 2009, car sa parution fut interrompue pendant les années de guerre. En 1900, moins de 3000 automobiles seulement roulaient en France.Malgré tout, les frères Michelin croyaient dur comme fer à l’avenir de l’automobile. Pour aider à son développement, et par la même, à celui du marché des pneumatiques et du groupe Michelin, ils décident de mettre à la disposition des automobilistes un document facilitant leurs voyages, un petit guide pour améliorer la mobilité. La première édition du guide Michelin paraît avec un tirage approchant les 35 000 exemplaires… Dans la préface, André Michelin écrit : "cet ouvrage paraîtra avec le siècle. Il durera autant que lui."

La gastronomie, "une affaire d'Etat" selon Edouard Philippe

S'il en faut une seule preuve, c'est la présence à cette cérémonie, au titre d'invité d'honneur, d'Edouard Philippe. Le 19 janvier dernier, lors de son discours devant le Conseil interministériel du tourisme pour présenter le "plan tourisme" du gouvernement, le Premier ministre avait mis la gastronomie à l'honneur. "C’est une affaire d’Etat parce que depuis le 16 novembre 2010, depuis que l’Unesco a inscrit le "repas gastronomique des Français" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, la gastronomie, c’est du patrimoine. Et un patrimoine, ça se préserve, ça se valorise, ça se transmet aux jeunes générations, ça s’ouvre aussi au grand public. C’est une affaire d’Etat parce que la gastronomie, c’est une des voies d’accès à nos terroirs, à cette diversité que j’évoquais tout à l’heure. Bien souvent, quand on est un touriste étranger, la première fois qu’on rencontre la Bourgogne, la Normandie, le Bordelais, les Alpes, c’est dans son assiette ou dans son verre."

Lyon et sa région au firmament gastronomique

La cérémonie des étoiles du guide Michelin s'est déroulée dans une ambiance un poil tendue, pour ne pas dire ennuyeuse. Le grand show à l'américaine, inspirée des Oscars, n'a pas eu lieu.

Mais l'émotion était bien présente chez tous les chefs qui voient leur travail récompensé par ce qui reste encore, pour la très grande majorité d'entre eux, le "Graal". "Si les étoiles ne sont pas un objectif absolu, elles nous permettent d'avancer et de resplendir au niveau de la clientèle nationale et internationale." s'est ému un nouveau deux-étoiles.

Les flocons qui tombent sur Lyon ont eu, ce lundi 5 février, une lueur étoilée, la grande région lyonnaise étant sortie grande souveraine de cette 109e édition du guide Michelin.

Marc Veyrat a obtenu la troisième et ultime étoile, cinq ans après avoir ouvert sa nouvelle table, La Maison des Bois, à Manigod, en Haute-Savoie. Christophe Bacquié, au Castellet, décroche aussi la troisième étoile !

