Tabata et Ludovic May reprennent La Tour Rose

Tabata et Ludovic May (Les Apothicaires) reprennent La Tour Rose en créant un food court.

© Nicolas Villion

Belle endormie, La Tour Rose (Vieux-Lyon) va reprendre des couleurs. La SACVL, bailleur, constructeur et aménageur de la ville de Lyon, qui en est le propriétaire, vient d'en confier l'exploitation à Tabata et Ludovic Mey, du restaurant Les Apothicaires (Lyon 6e) et à la société MiHotel. C'est donc un nouveau chapitre de cette institution lyonnaise – portées aux nues dans les années 90 par le chef Philippe Chavent – qui s'ouvre.

Côté assiettes, Tabata et Ludovic Mey créent un nouveau lieu de restauration "convivial, libre, collaboratif, vivant et accessible, où l’on ferait bon et simple". Le couple y pensait depuis longtemps, sensibilisés par leur périple culinaire à travers le monde qui leur a donné le goût de la curiosité. Ça s'appelera Food Traboule, un espace de 800m2 répartis sur 4 étages où 8 box et 4 corners seront dédiés à la restauration et investis par des chefs qui proposeront une cuisine décomplexée autour de bons produits. Un bar, un coffee shop, une salle privatisable pour des événements, des dîners privatifs, des expositions et autres animations éphémères. Tout est imaginé pour proposer une expérience gourmande diversifiée, généreuse, conviviale et abordable tout au long de la journée. D’importants travaux de rénova on sont aussi prévus pour revisiter et redonner des couleurs à la Tour Rose.

Brunchs, lunchs, tea-time, afterworks, diners, soirées. Il faudra attendre la fin de l’année pour se perdre dans les dédales gourmands du Food Traboule.

Suites connectées et digitales

Côté lits, Stéphanie Marquez et Nathalie Grynbaum ont imaginé le concept original et unique MiHotel en créant des suites connectées et digitales, parsemées en cœur de ville. De véritables cocons urbains, tous différents, au design contemporain et élégant, domotisés et équipés high tech.

"Pas de clef, ni de desk, la réservation se fait sur MiHotel.fr générant un code d’accès unique. Une offre de services sur commande 100% connectée via une application interne permet également la gestion de toutes les demandes avec efficacité". MiHotel propose ainsi tous les services d’un hôtel de luxe dans un esprit intimiste et ce en toute liberté. Un réseau de 25 suites indépendantes existe d’ores et déjà autour de la place Bellecour à Lyon.

Ouverture prévue fin 2018.