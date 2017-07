Orages dans le Rhône : des dégâts dans les vignes du Beaujolais

Le violent épisode orageux qui a touché le département du Rhône ce lundi a endommagé les vignes dans le Beaujolais.

©DR vignes Beaujolais

De Beaujeu à Moulin-à-vent, l'épisode d'orage et de grêle qui a touché le Rhône ce lundi vers 17h a endommagé les vignes du Beaujolais. "La surface concernée est importante, mais à des degrés très divers selon les zones: le nord de Lantignié, Régnié (dans une moindre mesure), Morgon (Les Charmes et Corcelette principalement), Chiroubles (Grille Midi surtout). Fleurie (Le bourg, Les 4 vents, Champagne… ) semble être l’appellation la plus impactée. Chénas et Moulin-à-vent sont également très touchés", indique le syndicat inter-Beaujolais.

"Les grêlons n’étaient pas gros (résultat certainement de la mise en route des diffuseurs), mais associés à de mini-tornades de vent, ils ont provoqué un véritable "sablage" de certaines vignes", a poursuivit le syndicat. Pour le moment il est compliqué de faire un bilan précis des surfaces endommagées et de l'impact sur les récoltes.