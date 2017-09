Miam ! Lyon Capitale vous invite au 2e Street Food Festival

La 2e édition du Lyon Street Food Festival a lieu le week-end prochain (8 au 10 septembre), trois jours de fête autour de la gastronomie mobile avec cette année le chef Régis Marcon. Lisez vite si vous voulez faire partie des invités de Lyon Capitale.

© Marion Nigoghossian Lyon Street Food Festival 2016.

Plus qu’une nouvelle scène culinaire, la cuisine de rue est devenue une véritable tendance de fond sous ses habits chic de street food. Les camions à burgers et autres foodtrucks se sont multipliés comme des petits pains dans l’espace urbain. Pourtant, il n’y a rien de plus séculaire que la cuisine de rue. “Depuis l’Antiquité, dès qu’il y a rue, dès qu’il y a forum, il y a multiplication de l’offre alimentaire dans la rue”, nous apprend le sociologue de l’alimentation Jean-Pierre Corbeau*.

* Télérama, 15 novembre 2013.

Si l’on dit depuis 1925 que Lyon est la capitale de la gastronomie**, on peut désormais affirmer que depuis 2016 Lyon est la Babylone de la street food, le service d’état civil ayant entériné l’an dernier la naissance du Lyon Street Food Festival, trois jours de fête autour de la gastronomie mobile. “Nous voulions montrer qu’à Lyon, réputé dans le monde entier pour sa grande cuisine, on peut aussi faire de la cuisine de qualité hors les murs”, expliquent les organisateurs. Et de nous rappeler le bon mot du critique culinaire allemand Jörg Zipprick dans les colonnes de Lyon Capitale : “La culture gastronomique ne se mesure pas au nombre de grands restaurants, même si Lyon est très bien placé ; elle se mesure dans son quotidien, et là, il n’y a pas photo, Lyon est numéro un.”

** Curnonsky et Marcel Rouff, La France gastronomique – Lyon et le Lyonnais, tome I.

Cette année, Régis Marcon, le chef triplement étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid (en Haute-Loire), honore le festival de sa présence. Une édition à ne rater sous aucun prétexte donc.

Lyon Street Food Festival – aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, (Lyon 1er).

Vendredi 8 septembre de 17h à minuit / Samedi 9 de 11h à minuit / Dimanche 10 de 11h à 20h.