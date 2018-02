Marc Veyrat a reçu un coup de fil du guide Michelin dimanche soir

Selon les informations de Lyon Capitale, Marc Veyrat a été averti de sa troisième étoile, dimanche soir, par la direction du guide Michelin. Stéphane Bacquié, également annoncé trois macarons dans le Var, conserve en revanche ses deux étoiles.

©Tim Douet

Comme l'a précisé hier Michael Ellis, le grand patron du guide Michelin, à nos confrères de France Info, les nouveaux étoilés de France et de Navarre ont été prévenus dimanche matin, "pour que ceux qui sont en dehors de Paris puissent s’organiser pour venir à la cérémonie". Or, selon nos informations, le chef savoyard a reçu un un coup de fil du guide Michelin dimanche en soirée.

Bien que les chefs qui perdent une étoile ont également été prévenus entre dimanche matin et ce matin, on n'imagine mal Marc Veyrat passé à une seule étoile... D'autant qu'il avait récupéré deux étoiles d'un coup en 2017, après avoir quitté le guide Michelin à sa demande un an plus tôt.

En revanche, Stéphane Bacquié, chef de l'Hôtel du Castellet, dans le Var, également annoncé nouveau trois-étoiles par Le Point, puis par toute la presse, n'a pas reçu d'appel. Et conserve donc a priori ses deux étoiles.