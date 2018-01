Fast-food : Lyon classée 3e ville française de la malbouffe

La capitale mondiale de la gastronomie n'échappe pas à l'implantation des grandes chaines de restauration rapide.

Sacrilège, la capitale de la gastronomie se trouve sur le podium d'un palmarès dont elle se serait bien passée. Depuis trois ans, le site my-pharma.info dresse un classement de la malbouffe en comparant le nombre d'habitants avec le nombre d'enseignes de restauration rapide considérées par leur rédaction comme de la malbouffe. Et tandis que Lyon était repassé à la 5e place du classement en 2017, elle se trouve cette année en troisième position derrière Bordeaux et Angers avec 90 enseignes au compteur, soit 0.1797 restaurant pour 1 000 habitants.

Un top 3 presque entièrement américain

Lyon se distingue cependant en étant une des rares villes en France où Mc Donald's n'est pas l'enseigne la plus présente. Avec 12 restaurants, Mc Donald's est seulement la deuxième chaîne la plus présente parmi celles prises en compte dans le classement. C'est la chaîne américaine de sandwich Subway et ses 16 enseignes qui est la plus présente à Lyon. Malgré la pizza comme spécialité, la troisième chaîne de Lyon n'est pas italienne : il s'agit de l'enseigne américaine Domino's Pizza. Cette dernière est au coude à coude avec la chaîne de boulangerie française Paul, qui détient elle aussi 11 établissements à Lyon. Villeurbanne est également intégré au classement général et obtient la 14e place avec 14 "fast-foods". La chaîne la plus implantée est Mc Donald's : trois enseignes y sont installées pour 150 000 habitants. Si tous les autres snacks de la ville qui ne sont pas sous la bannière d'une grande chaîne ne sont pas pris en compte dans ce palmarès, le site précise avoir notamment effectué une autre étude intitulé "100% kebabs" et dans laquelle Lyon obtient la 14e place.