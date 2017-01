Lyon : un 12e Ninkasi va ouvrir ses portes à Vaise

Un douzième Ninkasi va ouvrir ses portes le 17 janvier à Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon.

©Lionel Faure

Un nouveau Ninkasi va ouvrir à Lyon dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement. Le douzième établissement de la marque lyonnaise sera situé près de la station de métro Gorge-de-Loup et du campus René-Cassin, au 26 rue Sergent-Michel-Berthet. Date d'ouverture prévue : mardi 17 janvier.

Le bar-restaurant-salle de concert aura 85 places assises à l'intérieur et "une terrasse d’environ 50 places en été et 25 places l’hiver", précise l'enseigne. Il sera aussi composé "d'une scène permettant d’accueillir les fameux blind tests du lundi, des concerts tous les jeudis, et des DJs tous les vendredis", poursuit-elle.

Horaires :