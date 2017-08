Lyon classée comme la 8e ville la plus "vegan friendly" de France

Malgré les spécialités culinaires lyonnaises et autres cochonnailles, les restaurants sont de plus en plus nombreux à mettre un plat végétalien à leur carte. Selon le site de location de vacances Holidu, Lyon est en huitième position de leur classement des villes les plus "vegan friendly" de France.

Si se passer de grattons ou de saucisson au vin rouge est loin de se généraliser à Lyon, la capitale de la gastronomie se mettrait "progressivement au vegan" indique le site de location de vacances Holidu. En répertoriant les établissements qui proposent des plats sans aucun produit d'origine animale et en ramenant le chiffre à la population des grandes villes françaises, Holidu a établi un classement. Sans grande surprise, Paris obtient la première place au niveau national, notamment grâce au nombre de restaurants qui proposent des plats végétaliens sur la rive droite de la Seine. La capitale se distingue également en prenant la deuxième place du classement européen après Amsterdam. Viennent ensuite les villes de Bordeaux et Lille, dans lesquelles les épiceries végétaliennes fleurissent et où les restaurants ajoutent volontiers à leur carte un ou plusieurs plats végétaliens. Lyon arrive à la huitième place après Montpellier, Nice, Strasbourg et Toulouse. Dans ce top 10, les villes de Nantes puis de Marseille viennent clôturer ce classement.