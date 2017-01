Lyon a la plus longue brioche aux pralines du monde

Après le plus grand saucisson et la plus grande galette, la ville de Lyon s'attaquait ce vendredi au record concernant la brioche aux pralines à l'occasion de l'ouverture de la 2e édition de la Biennale internationale du goût.

©Antoine Sillières La plus grande brioche aux pralines du monde réalisée par Jean-Paul Pignol

"La plus longue", "la plus grande"... Finalement la taille ça semble compter un peu, même quand on ne parle de brioche aux pralines. Après le plus long saucisson et la plus grande galette du monde, la ville de Lyon s'attaquait cette année à la brioche aux pralines en ouverture de la 2e Biennale internationale du goût.

Résultat : une brioche de 35 mètres exposée dans le centre commercial Confluence ce vendredi soir et dégustée par les passants. Il aura tout de même fallu 360 kg de pâte et 75 kg de pralines à Jean-Paul Pignol et ses comparses -Philippe Bernachon, Sébastien Bouillet et Christophe Marguin- pour réaliser cet exploit. Le tout sans que la quantité n'empiète trop sur la qualité.

Collomb donne la becquée

Un rendez-vous que le maire de Lyon n'a pas manqué, avec Olivier Ginon à ses côtés. L'édile a remercié le patron de GL Events d'avoir développé cette Biennale du goût en parallèle du Sirha, salon professionnel, pour répondre à la "frustration" des quidams affamés. Le maire de Lyon en a profité pour distribuer l'ostie pralinée à ses ouailles. Résultat com' garanti, Gérard Collomd "un maire proche de ses administrés" pour cette quarantenaire en balade avec son mari.