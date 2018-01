Lyon : Thierry Marx ouvre sa nouvelle brasserie dans un hôpital

Hier, le chef étoilé a inauguré La Villa, une nouvelle brasserie annexée à l’hôpital Édouard Herriot dans le troisième arrondissement de Lyon.

@Tim Douet Thierry Marx, chef doublement étoilé

Qu’on les tolère ou pas, les cuisines d’hôpitaux n’ont jamais eu de quoi mettre sous la dent. C’est un cliché un peu éculé que Thierry Marx a voulu mettre à mal à sa manière. Hier, le chef étoilé a inauguré La Villa, une énième brasserie dont il a le secret. Un lieu avec une particularité plutôt insolite : il est annexé à l’hôpital Édouard Herriot situé dans le troisième arrondissement. “Souvent, on dit qu’on mange mal à l’hôpital, c'est est un lieu anxiogène, il faut trouver un sas de décompression pour les patients et les familles”, a-t-il déclaré ce mardi.

Jusqu’à 80 couverts par jour

La Villa est l’un des nombreux espaces qui se sont adossés aux hôpitaux suite au projet de rénovation du groupe Lagardère Travel Retail, lancé en printemps 2016. Même si l’idée avait pour but de donner un coup de pied à la cuisine hospitalière, le restaurant de 160 m2 ne pourra qu’accueillir les familles et proches des patients. Le menu, quant à lui, est entièrement conçu par Thierry Marx qui prévoit “80 couverts par jour, midi et soir, pour 25€”. Le gourou de la cuisine moléculaire ne sera toutefois pas derrière les fourneaux, un jeune chef lyonnais s’en occuperait selon ses dires.