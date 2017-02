Les premières enseignes du Grand Hôtel-Dieu de Lyon

Les premières boutiques "premium" qui ont choisi de s'installer dans le futur Grand Hôtel-Dieu ont été dévoilées cet après-midi.

© Grand Hôtel-Dieu Grand Hôtel-Dieu

"Nous avons mené un projet résolument premium du Grand Hôtel-Dieu." La présidente de Scarpim Asset Management, en charge de la gestion et de la commercialisation du Grand Hôtel-Dieu n'y est pas allé par quatre chemins. "Nous aurons une expérience unique de shopping et de restauration. "

Et de citer quelques noms d'enseignes nationales et internationales qui ont d'ores et déjà signées pour s'installer dans l'ancien hôpital central de Lyon.

La parfumerie Fragonard, l'une des dernières représentantes des usines artisanales familiales de la région de Grasse, ouvrira une boutique de 145 m². AM.PM, la marque de mobilier haut de gamme et d'objets de décoration du groupe La Redoute s'installera sur 261 m² dans la Cour du Midi, abritant la granbde verrière, directement connectée aux rues de la Barre et Bellecordière.

Côté restauration, Wagamama, la chaîne de cuisine pan-asiatique (gyoza, ramen, udon, soba, curry, bouillons...) présente dans dix-huit pays, ouvrira son premier restaurant français sur plus de 700 m². Beefhouse proposera ses viandes d'exception (wagyu, blonde de Galice 900 m² en plein coeur du Grand Hôtel-Dieu, bénéficiant ainsi de la terrasse centrale. Le Lyonnais Vatel Gourmet (traiteur et pâtisserie fine) a également signé un petit bail.

Le plus gros étant l'hôtel 5* Intercontinental de 143 chambres. "Aujourd'hui, Lyon est suffisamment forte pour qu'une enseigne internationale comme la notre risque de s'y installer" a expliqué Didier Boivin, vice-président Operations Luxury & Boutique Grands.