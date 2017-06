Le ''Refugee Food Festival'' arrive à Lyon

Du 15 au 18 juin prochain la ville accueillera le Refugee Food Festival pour faire découvrir aux Lyonnais des petits plats venus d’ailleurs concoctés par des réfugiés.

©Refugee Food Festival Le Refugee Food Festival 2017

À l’occasion de la journée mondiale du réfugié, le festival s’installera à Lyon pour quelques jours. Fort de son succès dans les villes de Paris et Strasbourg en 2016, cette fois-ci c’est à la capitale de la gastronomie que s’attaquera cette initiative citoyenne. Pour l’évènement, des établissements lyonnais partenaires modifieront leur carte afin de proposer aux Lyonnais affamés cartes blanches, menus à quatre mains, déjeuner, dîner, ou bien encore brunch. Le festival rappelle que si le principe reste de mettre à l’honneur les compétences du chef invité et la spécificité de sa cuisine, l’équipe lyonnaise du Refugee Food Festival organise un panel d’expériences originales, d’associations logiques ou surprenantes, pour mettre en valeur l’aspect gastronomique de Lyon. Au-delà de la découverte gustative, le but de l’évènement est aussi de changer de regard sur les réfugiés et réussir à accélérer leur insertion professionnelle pour ceux parmi eux qui ont déjà exercé dans le milieu de la restauration.

Le festival aura lieu le 15 juin prochain, au Substrat Restaurant. Le 16, au café Arsène. Le samedi 17 au midi, à La Piscine et le soir à L’atelier des Augustins et Ravigote. Enfin, le dimanche, le déjeuner aura lieu au Konditori et la soirée de clôture à la Table d’Althusser, restaurant syrien.