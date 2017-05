La Fête Internationale des Marchés débutera à Sainte-Foy-Lès-Lyon

Ce samedi 13 mai, à Sainte-Foy-Lès-Lyon, sera célébrée la 3e édition de la Fête Internationale des Marchés (FIM) en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commune accueillera dès 10h samedi matin la FIM 2017. Pour l'évènement, Luana Belmondo (belle-fille de Jean-Paul Belmondo) partira à la rencontre des commerçants et de la population. Elle se joindra par la suite, à Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, sur le stand de la Ville dans le cadre d'une dégustation culinaire. La FIM annonce qu'il s'agira de ''l’occasion pour les consommateurs de redécouvrir leur marché local, circuit de distribution court et de qualité, de profiter des promotions et des conseils de leurs commerçants et surtout de partager des moments conviviaux avec de nombreuses animations !'' La région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de cet événement, souhaite mettre en avant les produits cultivés sur ses terres Le rendez-vous national se terminera le dimanche 28 mai à Trouville-sur-Mer dans le Calvados.