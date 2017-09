"1 marché, 1 chef, 1 recette": quand la gastronomie s'invite à Lyon

Pour la 6e année consécutive à Lyon, l’association M ton Marché – ADPM (développement et promotion des marchés) s’associe à la fête nationale de la gastronomie et revient avec son opération "un marché, un chef, une recette".

Improvisation, découverte et gastronomie sont les maîtres mots de l’opération "un marché, un chef, une recette" qui se déroulera sur les marchés de Lyon du 19 au 24 septembre. Un concept proposé par l’association M ton Marché – ADPM qui, depuis 2004, est animée par "la volonté de développer et promouvoir les marchés de la région". Afin de répondre à la thématique nationale "au cœur du produit", le challenge cette année consistera pour les chefs participants à « choisir un produit et le cuisiner de deux manières différentes ». Une démarche qui vise à faire (re)découvrir des produits du quotidien aux consommateurs. Pour cette 6e édition ce sont la poire, la prune, le chou-fleur et le poireau qui sont à l’honneur.

Dégustations et rencontres au programme

Les consommateurs, "qui attendent cet évènement avec impatience", nous confie l’association, auront la possibilité de déguster les plats cuisinés par les chefs mais aussi d’échanger avec ces derniers. A vos agendas : cette année le mercredi 20 septembre, la place Jean Macé sera le théâtre d’un battle culinaire. A cette occasion, les chefs Michel Piet (restaurant Le Mondrian) et Nadir Kaced (chef à domicile « Tok Chef ») devront improviser une recette à partir d’un panier garni qui leur sera remis et dont la composition leur sera inconnue. Une épreuve à l’issue de laquelle "les consommateurs éliront la meilleure recette".