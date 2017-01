L'eau des robinets lyonnais considérée comme "bonne"

L'association UFC Que Choisir vient de publier sa carte interactive sur la qualité de l'eau du robinet. Elle est qualifiée comme "bonne" dans les villes de l'agglomération lyonnaise.

99% des habitants du Grand Lyon et du Rhône peuvent boire l'eau du robinet en toute confiance. C'est en tous cas ce que témoigne l'étude de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Cette dernière vise à inciter les lyonnais à préférer l'eau du robinet "plus économique et écologique" que celle en bouteille. L'eau du robinet du département n'est contaminée par de l'arsenic uniquement dans la commune de Monsols, dans le Beaujolais.

Par comparaison, l'eau des robinets stéphanois est qualifiée de "médiocre".

L'étude met en relief un "constat globalement positif" de la qualité de l'eau en France, en se basant sur les chiffres officiels du Ministère de la Santé. Un résultat tempéré par "la triste réalité de ressources en eau massivement polluées nécessitant de coûteuses campagnes de dépollution" selon l'association.

Pour consulter la carte interactive c'est ici.